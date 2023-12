La Torres si inceppa a Fermo (1-1) e perde il primato

SRV_FERMANA-TORRES_03122023

In testa dalla prima giornata, la Torres abdica. Nel giorno meno atteso, nel giorno dell'incrocio scivoloso, ma non pericoloso di Fermo. Ultimissima come prima, perché al di là del prestigio di aver fermata l'ex capolista, l'1-1 non cambia la sostanza. Dopo un quarto d'ora l'evento raro. Intanto sbaglia Zaccagno che non sbaglia mai, poi segna la Fermana che non segna mai. Nel traffico Misuraca fa 1-0. Ci metteno tutto il primo tempo i sardi a parare il colpo e ripartire eccezion fatta per il colpo di testa di Scotto controllato da Furlanetto. Ripresa, gli ospiti aprono il gas anche se con meno forza del solito e anche meno lucidità. Furlanetto sul colpo di testa di Ruocco. Prova ad accendersi l'attacco isolano, Fischnaller riceve e calcia a lato. La spinta porta al logico pareggio: Ruocco riceve, con un bel movimento rende inoffensivo il difensore e gonfia la rete. C'è ancora mezz'ora per provare a ribaltarla, i cambi sbilanciano la squadra e la Fermana prova a sfruttare gli spazi. Scorza sale e si infila bene, ma sfiora soltanto di testa. Dentro anche Paponi che ci arriva sul cross, ma colpisce dritto per dritto. Non è la sua specialità, non è nemmeno quella di Ruocco che pure ci prova. Ma la palla muore tra le braccia di Furlanetto e col triplice fischio dell'arbitro se ne va anche il primo posto.