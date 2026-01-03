La Torres si sveglia e trascina il Pontedera all'ultimo posto (1-3)

Anno nuovo, nuova Torres. I sardi che non vincevano dal 23 agosto si ritrovano a Pontedera. Tre gol e 3 punti che sanciscono l'aggancio ai toscani. Ora sono due le squadre a dividersi l'ultimo posto. Gli ospiti la sbloccano all'8: dalla punizione Di Stefano si inventa un supergol. Passa appena un minuto e il Pontedera si affonda da solo, è clamorosa la svirgolata di Cerretti, tragicomico Vona che gli tira addosso e di caramabola fa un autogol che non esiste in natura. La Torres restituisce subito il favore e riporta in partita i toscani: stavolta la premiata ditta Mercadante Antonelli lascia sfilare per Facci che va dritto per dritto. Alla mezz'ora Pontedera annusa il pari, punizione di Ladinetti, arpionata di Vitali con sfortunata traversa. Ripresa, ancora errori e ancora gol. Stavolta è Facci a sbagliare tutto in favore di Mastinu che punta la porta, resta lucido e offre a Di Stefano la palla della doppietta. Il Pontedera prova ancora a rientrare, su Vitali Zaccagno para un rigore in movimento e la Torres ritrova al contempo la vittoria, e compagnia sull'ultimo gradino della scala C.







