La Torres stecca: solo 0-0 con il Legnago

Torres - Legnago

La Torres ci prova ma non sfonda, il Legnago torna da Sassari con uno 0-0 e un punto prezioso. Se per i veneti il bicchiere è mezzo pieno, per i sardi è certamente mezzo vuoto con Entella e Ternana che scappano. Primo brivido con la girata di Spalluto fuori non di molto, poi è solo Torres. Al 23' sembra fatta quando Zecca vede sul secondo palo Varela e lo serve, il 70 va a botta sicura ma calcia incredibilmente fuori dando solo l'illusione del gol. Varela prova a riscattarsi mettendo dentro per Carboni, la girata di testa è debole e imprecisa.

Ripresa, la Torres continua a insistere: Zecca lavora un buon pallone e trova Fischnaller a centro area, il piattone termina sui tabelloni pubblicitari. La prima vera risposta del match di Perucchini però arriva solo ai -20, sulla staffilata da fuori del solito Fischnaller. Il Legnago fa muro e quasi sfiora il colpaccio con la punizione di Bombagi, disinnescata da un attento Zaccagno. L'urlo di gioia del “Vanni Sanna”, poi, viene strozzato sul più bello: 10 secondi al termine, Nani batte Perucchini ma si alza la bandierina dell'assistente. Il tocco con la coscia di Scotto spegne le speranze di una Torres, mai veramente in partita.