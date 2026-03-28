La Torres strapazza un rinunciatario Livorno

Scatto salvezza della Torres, che batte 3-1 il Livorno e cerca di emergere dalla zona playout, provando, allo stesso tempo, a risucchiare nuovamente i toscani nella lotta per non retrocedere. Che l'attenzione del Livorno non sia alta lo si nota subito. Già al terzo minuto la difesa ospite concede un'occasione ai sardi con un alleggerimento superficiale, di cui non approfitta Di Stefano.

Alla seconda occasione, però, la Torres passa. Sorrentino arriva come una furia su un contrasto, facendo volare via Tosti. Di fronte a lui si libera così un'autostrada, che lo conduce fino alla linea di fondo e a un cross al bacio trasformato in goal da Di Stefano. Subito uno schiaffo, ci si aspetta che il Livorno si svegli e cominci a giocare e invece i toscani porgono l'altra guancia, regalando un ulteriore pallone alla Torres sulla trequarti. Di Stefano, ancora lui, non si fa pregare, e, imbeccato da Luciani, buca Seghetti in uscita bassa con un diagonale.

Neanche un quarto d'ora ed è già 2-0 per i sardi, ma al Livorno basta veramente un soffio per andare al tappeto, come un pugile stordito da 12 riprese di colpi incassati, ed ecco che al 16' arriva pure il terzo. Mawete concede il passo troppo facilmente a Zambataro sulla sinistra, il cui cross arriva sul secondo palo a Sala, tutto libero. Palla addomesticata, appoggiata verso il dischetto e scaraventata in rete ancora da Di Stefano, arrivato a rimorchio. È il colpo del k.o. per un Livorno alquanto rinunciatario, che comincia a giocare solo dopo aver rischiato di subire la quarta rete, tentando invano di sorprendere Zaccagno con un pallonetto.

L'unico sussulto della gara i toscani lo offrono all'ora di gioco, conquistando un rigore per un fallo di Dionisi su Nunziatini, poi trasformato da Di Carmine. È però troppo poco per impensierire la Torres, che centra il quinto risultato utile consecutivo, segno di una squadra che ha cambiato rotta e che ora crede fermamente nella salvezza diretta.







