SERIE C La Torres supera anche l'esame Perugia Sardi in vantaggio con Fischnaller, raggiunti da Seghetti. Al Curi finisce 1-1

Erano tutti li in attesa di decretare la fine dell'elisir Torres, ed invece succede che la striscia super positiva di 7 vittorie e un pareggio non è il famoso fuoco di paglia. Destro violentissimo di Matos, sfera di pochissimo sopra la traversa. La Torres comincia a sviluppare gioco soprattutto i pericoli per il grifone arrivano tutti dalla corsia di destra con Zecca. Il pericolo vero arriva prima della mezz'ora quando dalla sinistra arriva un traversone tagliato, Furlan esce e in tuffo sventa la minaccia anticipando l'attaccante. Insistono gli ospiti sugli sviluppi di un calcio d'angolo, batti e ribatti, Antonelli con il sinistro e grande intervento di Furlan.

La squadra di Alfonso Greco lotta su tutti i palloni, un esempio pratico il vantaggio, con Zecca che fa sua una palla che sembra persa e serve Scotto, il quale riesce a deviare verso Fischnaller che gira in porta per il vantaggio tutt'altro che casuale della Torres. Risposta immediata dei grifoni di Francesco Baldini. Ricci verticalizza per Seghetti, bravo a vincere un contrasto, cade a terra e si rialza come un fulmine poi punta la porta e l'ottimo Zaccagno non può nulla. Spinge il Perugia, Bartolomei dalla lunga, Zaccagno si inarca in angolo. Chiude in crescendo la formazione di Baldini, Paz sulla destra si defila troppo e calcia sull'esterno della rete.

La Torres sciupa una doppia occasione per il super blitz. Masala piatto destro, Furlan respinge sui piedi di Menabò, sinistro deviato da Vuikic e il grifone si salva. È l'ultima cosa di una bella partita. Al Renato Curi di Perugia, Perugia – Torres 1-1.

