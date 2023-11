SERIE C La Torres tiene il passo: 3-1 al Gubbio

Il Cesena chiama, la Torres risponde. Non mollano un colpo i sardi che rimangono aggrappati in vetta, a braccetto con il Cavalluccio. Tutto facile per i ragazzi di Greco che partono forte e archiviano la pratica Gubbio nei primi 20 minuti. Già al 6' Scotto crossa, Zecca sale in cielo e – dopo una deviazione – colpisce la parte alta della traversa. E' il preludio al vantaggio Torres: Giorico vede il movimento in profondità di Fischnaller che, da posizione defilata, incrocia alla perfezione e la mette sul palo lontano dove Vettorel non può arrivare. Avvio shock per il Gubbio che non reagisce, la Torres vola sulle ali dell'entusiasmo: 18', Ruocco ancora per Fischnaller che prende la mira dal limite e la infila ancora all'angolino. Doppietta per il numero 20 e la Torres ha già chiuso virtualmente i giochi. Anche perché, nel primo tempo, c'è solo una squadra in campo e i rossoblu continuano ad attaccare a caccia del tris. Il Gubbio si vede solo nel finale con il diagonale di Udoh, attento Zaccagno con i piedi nella prima parata della sua partita.

Nella ripresa il copione non cambia con la Torres sempre in avanti: sterzata e controsterzata di Zecca, Vettorel respinge. Ma non ce n'è e, a 5 minuti dalla fine, arriva anche il 3-0: sul lancio lungo Ruocco appoggia la mano sulla schiena di Portanova che finisce a terra, per l'arbitro il contatto è lieve e allora il 10 si invola, salta Vettorel e deposita in rete per il gol che fa esplodere il “Vanni Sanna”. Pomeriggio da sogno per la Torres e poco cambia se il Gubbio, in pieno recupero, trova il gol della bandiera con Gianni. Un gran gol del classe 2006 che se la porta avanti e, con un gran destro, batte Zaccagno. 3-1 per i sardi, al terzo hurrà consecutivo.

