SERIE C La Torres torna a correre a batte l'Ancona (1-0)

La capolista torna a ruggire e mette fine dopo 4 giornate alla striscia di un'Ancona stranamente troppo arrendevole. Subito Torres avanti tutta, Diakite bene ad esclusione del tiro. Al minuto 12 lo spunto di Ruocco è di platino, Diakite di testa può e deve fare meglio. Padroni non solo di casa, ma anche della partita. Combinazione che libera Mastinu, la cui legnata da lontanissimo fa volare Perucchini.

Ripresa, Torres che stringe un assedio dal quale l'Ancona fatica a divincolarsi. Ruocco gira fuori di niente. E se gli ospiti nella metà campo avversaria hanno poche e confuse idee, i sardi no. Ruocco è addirittura esagerato, ma al suo esercizio stilistico manca la firma. Nell'ultima mezz'ora si gioca davvero ad una porta. Diakite carica Perucchini e quindi è tutto fermo. Però la capolista che deve cancellare lo scivolone di Chiavari ci crede e passa. Ruocco si stacca dalla marcatura e colpisce. E' l'1-0 che segna la ripartenza e non sono 2 solo perché Perucchini in pieno recupero indossa il costume da Superman su Mastinu. Quindi solo 1-0, ma cambia poco.

