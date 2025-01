SERIE C La Torres torna bella e con Varela batte il Pescara (1-0)

La Torres c'è ancora, eccome. Sassari urla al campionato demolendo il Pescara ben oltre l'1-0 finale. Da subito i sardi hanno un altro passo, Plizzari sulla fiammata di Guiebre. E' un monologo dei padroni di casa, questa volta Fischnaller se la prepara bene, il tiro esce alla sinistra del portiere. Si sveglia il Pescara che crea una palla in tutto, ma è bella grossa. La lavora Cangiano che pesca Merola, deviazione fuori di niente. Ma la Torres si rimette subito al comando delle operazioni, il colpo di testa di Fischnaller sembra vincente, palo pieno. Si fa male Scotto, dentro Nicola Nanni e il sardi passano sull'asse Mastinu-Zecca: l'indemoniato Varela prende la mira e trova l'angolo lontano. Ripresa e ci si aspetta qualcosa dal Pescara, ma la ormai ex capolista latita e Mastinu potrebbe colpirla ancora. E' un monoloso sardo, Varela on fire scambia con Nanni e spacca l'incrocio dei pali. Poi lo stesso imprendibile esterno arma la conclusione di Fischnaller fuori di poco. Dopo 80 minuti a subire il Pescara crea l'unica occasione che rischia di essere quella della beffa, Cangiano sfonda e Meazzi da due passi tocca, ma non quando basta per salvare il primo Pescara, sgonfio, dell'anno.

