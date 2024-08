SERIE C La Torres travolge la Vis Pesaro (3-0)

La Torres ricomincia dal sogno di un'estate fa ed esonda. Vis Pesaro travolta da 3 gol e un gioco divertente e redditizio. Subito Vukovic chiamato ad alzare il colpo di testa di Scotto e sempre il portiere pesarese, questa volta a terra anticipa di un soffio il centravanti di casa. Solo la Torres in campo, strappo di Brentan, conclusione a lato. E ancora Fischnaller attivo e pericoloso con il solito Vukovic a rimediare, stavolta di piede. Tanta pressione prima dell'intervallo porta all'inevitabile vantaggio rossoblù. Giocatona di Varela che scherza con la difesa avversaria e la mette per Antonelli. Esplode il Vanni Sanna. Ripresa, non c'è traccia di Vis, la Torres continua a spingere a tavoletta. Varela imprendibile, Fischnaller chiude tutto. Solo ora i sardi rifiatano e si mettono in protezione, Pesaro prova a cercare la scintilla in grado di riaprire i giochi. Bene Zaccagno su Pucciarelli, ancora meglio sul colpo di testa di Tavernaro. A giochi ampiamente fatti che anche la bicicletta di Masala a impreziosire una serata di sola Torres.

