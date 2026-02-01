SERIE C La Torres vince a Terni con un gol per tempo I sardi vincono 2 a 0 sul campo della Ternana

La Ternana parte subito all'attacco e alla prima occasione si rende pericolosa con Majer che calcia da fuori, decisivo l'intervento di Zaccagno. Al 13' episodio che può essere decisivo nell'economia della partita quando il direttore di gara concede il rigore alla Ternana per il presunto fallo di Diakite su Orellana. La Torres si gioca l'Fvs e dopo il controllo l'arbitro ritorna sui suoi passi. Sono sempre i padroni di casa a dettare il ritmo della gara e sfiorare ancora una volta il gol a metà del primo tempo, anche in questo caso è decisiva l'uscita di Zaccagno. Sul cambio fronte il direttore di gara concede il penalty agli ospiti, confermato anche dopo l'Fvs, sul dischetto si presenta Diakite che non sbaglia. A sei minuti dalla fine del tempo, secondo giallo per Nunziatini e rosso per il giocatore della Torres, che resta in dieci. Nella ripresa la Ternana riapre all'attacco e porta un paio di conclusioni interessanti andando vicinissimo al pareggio. Lo sforzo dei padroni di casa non porta al pari, la Torres la chiude in contropiede con Liviero che sfrutta l'ottimo lavoro di Sorrentino, che rubata palla poi serve il compagno per il 2-0 che chiude la partita in favore dei sardi, anche perché negli ultima assalti la Ternana non passa.

