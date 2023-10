SERIE C La Torres vince ancora e comanda a punteggio pieno Sesta vittoria consecutiva per la squadra sarda che batte 1 a 0 con Liviero

Al Moccagatta si affrontano due delle squadre più in forma del momento. Juventus Next Gen reduce da due vittorie consecutive, percorso netto per la Torres che comanda la classifica a punteggio pieno. Pronti, via, e ospiti vicinissimi al vantaggio. Pennellata di Giorico per il colpo di testa di Scotto che centra l'esterno del palo. La Torres fa la partita e crea occasioni. Traversone di Fabbriani per la deviazione di Fischnaller che manca di pochissimo l'appuntamento con il gol. Ci prova anche Dametto con un diagonale che sfiora il palo alla destra del portiere Daffara. Estremo difensore della Juventus che si oppone cosi sul destro del solito Scotto. Ad inizio ripresa si vede anche la Juve Next Gen, sinistro dai 25 metri di Muharemovic, appena a lato. Al minuto 70, la Torres fa le prove generali del gol. Suggerimento di Liviero per la girata di Ruocco, non troppo distante dalla porta avversaria. Il gol che decide la partita arriva una manciata di minuti più tardi. Liviero approfitta di un errore in disimpegno della difesa bianconera e firma il vantaggio rosso-blu. Capolista che due minuti dopo resta in dieci uomini per il secondo giallo di Kujabi. In superiorità numerica la Juventus prova a raggiungere il pari. Prima il gran sinistro di Hasa con la palla ad un soffio dal palo. Poi in pieno recupero, grandissima parta di Zaccagno che salva porta e risultato. Finisce con la vittoria per 1 a 0 della Torres, unica squadra in Italia nel calcio professionistico ad essere imbattuta dopo sei giornate di campionato.

