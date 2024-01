SERIE C La Torres vince il derby e tiene il passo del Cesena Battuto l'Olbia con un gol del solito Fischnaller

​​​​​​​Torres per ripartire dopo la sconfitta di Rimini. Olbia alla ricerca di punti salvezza. A Sassari si gioca il derby sardo di serie C. Alfonso Greco conferma la coppia d'attacco formata da Scotto e Fischnaller, Leandro Greco risponde con Ragatzu e Nicola Nanni. Si comincia con Scotto che arpiona un pallone in area ma non trova il bersaglio. Dalla parte opposta, ci prova Biancu ma l'esito non cambia. Padroni di casa che fanno le prove generali del gol con il diagonale di Fischnaller respinto da Rinaldi. Appena un giro di lancette ed i rosso-blu passano in vantaggio.

Sotto misura, il colpo di testa vincente porta la firma di Manuel Fischnaller. Decimo gol stagionale per l'attaccante altoatesino. La Torres prova a chiudere il derby, Rinaldi si oppone due volte ai tentativi di avversari poi Motolese salva con la porta sguarnita. Dalla distanza ci prova Giorico, destro che si perde non troppo distante dalla porta dell'Olbia. Per vedere un azione ospite bisogna attendere la mezz'ora con il destro di Nicola Nanni, c'è la potenza non la precisione.

Secondo tempo e sull'angolo di Ragatzu, proteste per un contatto tra Antonelli e Palomba, il direttore di gara fa proseguire. Nel finale, Torres in contropiede con Fischnaller che converge al centro ma calcio sul fondo. Attaccante rosso-blu che è stato ammonito, salterà la trasferta di Carrara. La Torres vince il derby e torna a meno 3 dal Cesena, Olbia in piena crisi con la sesta sconfitta consecutiva.

