La Triestina adesso ha il passo da grande

Al Rocco c'è una sola squadra in campo e dopo i tormenti e i ritardi la Triestina mostra in un pomeriggio quello per cui è stata costruita: vincere. Il Legnago poco più che sparring partner esce subito dal match ed un monologo dell'alabarda lo seppellisce. Giocatona di Lepore, Pizzignacco rinvia l'appuntamento col destino. Si gioca a una porta, Capela di testa fuori di un soffio. Petrella ruba e frusta da lontano, fuori. Il bunker ospite salta l'indemoniato Petrella nel traffico trova il tiro vincente. Al Rocco diluvia, sul Legnago di più. Ci prova Calvano, Pizzignacco vola e la toglie dal sette e prima dell'intervallo ancora il portiere protagonista questa volta sull'idea velenosa di Lepore.





Ripresa, nemmeno un minuto la Triestina raddoppia e la partita di fatto finisce. Mancino strepitoso di Petrella dai 20 metri e 2-0. Troppo timido il Legnago che da segno di sé essenzialmente in questa estirada di Chakir un passo indietro per essere pericoloso. Di là l'Unione fa tris: Pizzignacco miracolo su Gomez 1 e poi costretto alla resa su Gomez 2 riarmato e pronto alla stoccata. Passano altri 5 minuti ed è Petrella a ispirare la doppietta di Gomez, doppio dribbling sul povero Pizzignacco e palla sotto la traversa. A cavallo della mezz'ora i veronesi salvano la bandiera, bel movimento e diagonale di Lovisa nel contesto di una difesa Triestina ormai mentalmente sotto la doccia. Nel finale padroni di casa che vanno vicini al pokerissimo con Brivio, per la delusione del girone d'andata arriva ora la seconda vittoria nelle ultime 3.