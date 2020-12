La Triestina di Pillon vince sul campo della capolista Sudtirol Seconda vittoria consecutiva per la squadra alabardata. Ko casalingo dopo oltre un anno per la formazione bolzanina.

Colpo esterno della Triestina che vince sul campo della capolista Sudtirol, che in casa non perdeva da oltre un anno, ko con il Piacenza datato 12 dicembre 2019. Per la formazione alabardata è la seconda vittoria di fila targata Pillon. A sbloccare la partita è però il Sudtirol al 26' minuto. Bello il cross dalla sinistra di Fabbri, altrettanto bella la girata di Fischnaller che al volo mette il pallone vicino al palo dove Offredi non può arrivare. Un mancino preciso che non lascia scampo al portiere della Triestina.

La squadra di Pillon non ci sta e prova a reagire senza trovare lo spunto giusto. Dall'altra parte il Sudtirol costruisce un paio di buone azioni, ma non basta per il pari. All'intervallo i padroni di casa sono avanti 1-0. La ripresa si apre nel migliore dei modi per gli ospiti. Il direttore di gara concede il rigore per il fallo su Mensah. Sul dischetto si presenta l'esperto Granoche. L'ex attaccante di Modena e Spezia firma il pareggio con la prima rete in questo campionato. Il Sudtirol ricomincia a giocare e prova a riprendere in mano la partita. Al 58 Rizzo ben servito chiama in causa Offredi che risponde presente e in due tempi fa suo il pallone. Ancora l'estremo difensore ospite è attento sulla punizione di Casiraghi ad alzare sopra la traversa. Le occasioni del Sudtirol si arricchiscono anche del colpo di testa di Karic che si libera e chiama di nuovo in causa Offredi. La Triestina alleggerisce la pressione con Mensah, che si gira e conclude in porta, Poluzzi si allunga a deviare. E' la prova generale del gol partita dell'attaccante della Triestina che segna in acrobazia una grandissima rete. Sul pallone tagliato di Petrella, il numero 7 biancorosso controlla e in rovescia gira in porta. Ci sono le proteste del Sudtirol, la posizione di partenza sembra regolare. La squadra di Stefano Vecchi non riesce a trovare il pari, la Triestina festeggia il secondo successo Pillon a punteggio pieno dal suo arrivo. Il prossimo impegno per il Sudtirol sul campo del Cesena.

