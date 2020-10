SERIE C La Triestina frena, 1-1 contro la Virtus Verona

La Triestina rallenta, al Rocco solo pari contro una Virtus Verona che difficilmente ne sbaglia due di fila e soprattutto non muore mai. Nemmeno se si mette malissimo, Petrella sulla testa di Litteri, 1-0 è passato poco più di un quarto d'ora. Gli ospiti ci mettono un po' a carburare (Petrella scavalla ma la mira è un'altra cosa) poi predono campo. Anche se le prime conclusioni sono timide e da lontano. Lonardi, niente. E anche Del Carro più basso, ma quasi la stessa cosa. Poi le cose cambiano, e adesso oltre a crederci, i veneti il pari lo meriterebbero pure. Capela provvidenziale a pulire. E prima dell'intervallo deve fare il suo anche Offredi per lasciare le cose come stanno.

Ripresa la Virtus ha speso molto e allora se vuol diventare grande, Trieste queste le deve chiudere. Gomez su Sibi non lo fa. E non lo fa ancora Gomez innescato da Lodi, il suo contropiede è teoricamente una bella occasione prima della rimonta dell'arcigna difesa ospite. Fresco si gioca la fisicità di Zecchinato, sarà la mossa vincente. Mentre Capela inzucca, ma non inquadra la porta. Il pari arriva con bel recupero palla e assolo di Zecchinato che si inventa controllo e diagonale di categoria superiore. E' un gol che paralizza la Triestina e allora lo scatenato Zecchinato porge ad Arma la palla del delirio. Sarebbe stato troppo, infatti non è.



