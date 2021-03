SERIE C La Triestina rimonta la Fermana: 2-2 L'Alabarda non sa più vincere ma, nonostante tre legni, rimonta il doppio svantaggio e rimedia il 6° pari in fila.

La Triestina non vince più e sa solo pareggiare ma per una volta, nonostante i tre legni a referto, forse può vedere il bicchiere mezzo pieno. La sesta X consecutiva dell'Alabarda è un 2-2 in rimonta sulla Fermana, sul doppio vantaggio e ripresa nel finale.

Gialloblu avanti già dopo 1': Urbinati riceve da Iotti, il controllo non è granché ma Capela gliela restituisce e al secondo tentativo non toppa. Decisa e sfortunata la reazione triestina: Tartaglia crossa e Calvano svetta su Iotti, Ginestra sfiora ed è traversa. Ancora asse Tartaglia-Calvano e altra parata di Ginestra, a rimbalzo Lopez arriva col sinistro e centra in pieno il palo. Viceversa la Fermana è chirurgica e in chiusura di frazione passa ancora con un'azione capolavoro: D'Anna e Cais di prima a innescare Neglia, che prende la mira e fa 2-0.

[Banner_Google_ADS]



Che comunque non scoraggia la Triestina, rientrata dall'intervallo in assetto da battaglia: punizione dalla mezzaluna di Sarno appena alta sulla barra, quindi bomba dalla distanza di Calvano e altro palo in saccoccia. Sembra il classico match stregato, finché, al 73°, Giorico crossa e Gomez inzucca per l'accorcio, sorprendendo Ginestra sul palo di competenza. L'estremo si riscatta salvando i suoi sul colpo di testa di Ligi, servito dalla punizione laterale di Lepore. Ma non basta per evitare il pari, infine firmato da Sarno. Con l'aiuto del solito Gomez, che sul sinistro morbido del compagno va per svettare e, pur non toccandola, inganna Ginestra e lo mette fuori causa. La Fermana prova a riacciuffare i tre punti con la combinazione tra Palmieri e Cremona, l'esterno di quest'ultimo però non spaventa Offredi e finisce in parità.



I più letti della settimana: