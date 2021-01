SERIE C La Triestina sciupa, il Fano in 10 fa festa al Rocco

Talentuosa, disordinata, non troppo fortunata, la Triestina cade. Passa un Fano da corsa, piccolo ma con grande senso della battaglia anche se costretto in 10 per un tempo intero. Brivio innesca Rizzo che colpisce male in sospetto fuorigioco. Gli ospiti si fanno vedere con Barbuti, assolo e sventola alta non di molto. In chiusura di tempo Mensah si invola e Zigrossi lo abbatte. Rosso da regolamento e punizione interessante che Giorico però calcia senza far male.

Ripresa e adesso per l'Alabarda sembra solo questione di aver pazienza, Maracchi di controbalzo con Viscovo che guarda e soffia sul pallone. Gli spazi sono poche, le occasioni create non sono né tante, né occasionissime. Una limpida, cross di Rapisarda, Granoche in scivolata sbatte su Viscovo. El Diablo subito dopo, movimento come ai vecchi tempi, conclusione no. Dall'angolo ci arriva Ligi, ma ci arriva anche Viscovo. Il Fano si concede in tutto un contropiede, ma basta e avanza a Ferrara per gelare il Rocco complice una deviazione sfortunata di Tartaglia. Reazione triestina di pancia con poca lucidità e anche pochi minuti. Petrella non trova il guizzo. Poi Viscovo alla grande su Granoche e ancora il portiere fanese, migliore dei suoi, a respingere la girata di Mensah che anche l'ultima cosa utile per blindare un colpaccio inatteso, ma piuttosto meritato.

