La Triestina spreca e la Samb sbanca il Rocco in 9

La Sambendettese alterna gol e cartellini rossi, la Triestina invece scialacqua rigori e occasioni varie e il 2020 del Girone B si apre col sacco del Rocco. Un 1-2 aperto già al 4° da un corner di Frediani: Rapisarda svetta su Lambrughi e centra la traversa, a rimbalzo Cernigoi è più sul pezzo di Codromaz e la Samb è sopra.

Ma 3' dopo va pure sotto, numericamente parlando: Rapisarda stavolta sforna un retropassaggio suicida che innesca Granoche, lesto nel crollare a terra appena Miceli gli si appoggia con la mano: fallo magari veniale ma plateale, l'arbitro ci vede la chiara occasione da rete ed estrae il rosso. Espulsione discutibile, ma è nulla in confronto all'inesistente contatto in area tra Procaccio e Rapisarda. L'arbitro è lì e ordina il rigore: a far giustizia ci pensa Massolo, in prova da fine dicembre, contrattualizzato in settimana e subito decisivo nel respingere Granoche.

Rapisarda ne combina una vera a inizio ripresa, quando devia verso Procaccio il cross di Giorico: tocco a smarcare l'appena entrato Costantino e palla in rete, ma è in fuorigioco. Ancora asse Costantino-Procaccio, il secondo chiude il triangolo anticipando tutti – anche Granoche – è a un passo da Massolo e gli spara sui piedi. Decisamente contrariato il Diablo, che a sua volta però sciupa sul fondo quando l'esterno di Lodi lo pesca libero sul secondo palo. Viceversa, la Samb ha un'opportunità e la sfrutta: punizione di Volpicelli, Offredi esce a vuoto e viene anticipato dalla spizzata del difensore Di Pasquale, entrato dopo il rosso per fare muro e invece decisivo davanti.

Ma ai rossoblu piace complicarsi la vita e nel giro di 6' Cernigoi viene espulso per doppio giallo. Il secondo causa simulazione, anche se subito prima c'è una netta trattenuta di Giorico. Ma l'ennesimo aiutino non basta alla Triestina: Lodi la piazza dalla mezzaluna e manda sul palo, poi pennella per la testa di Mensah e qui ci vuole l'intervento d'istinto di Massolo, perfetto anche sulla bordata da sinistra di Frascatore. Al 90° Costantino riesce finalmente a insaccare inzuccando l'assist di Paulinho, in quel che resta però la Samb non rischia più e porta a casa la sfangata.