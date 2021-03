La Triestina torna alla vittoria

Trieste vince, non succedeva dd un mese, mentre per il Carpi i digiuni in trasferta durano dal primo novembre. Lepore cerca Mensah (titolare dopo una vita), il colpo di testa è alto. Quelli di Pillon si mettono al comando delle operazioni, reattivo Pozzi ad anticipare Gomez. Pochesci ordina ripartenze in serie e quasi ci prende: Eleuteri va sul secondo palo, Lomolino non ci arriva per pochissimo. Di là azione manovrata dei padroni di casa, Lepore è in posizione di sparo, ma Pozzi preposto all'intercetto.









Sonnacchiosa per 20 minuti, la partita si riapre nel secondo tempo quando anche il Carpi alza la linea e se la gioca. Offredi sull'idea di Eleuteri. E' sempre il portiere alabardato a rendersi utile allungandosi per intercettare la palla avvelenata del talentino Giovannini. Passato il pericolo a Trieste non basta il pari: Litteri di testa su cross di Lepore. Lo stesso Lepore che nel tentativo si serrare i tempi tira da fuori senza però sorprendere Pozzi. Tra i minuti 69 e 70 si decide la partita. Carpi avanti, De Sena libero colpisce per lo 0-1 immediatamente annullato per un fuorigioco che par proprio esserci. E tempo di cambiar lato, stavolta è Gomez ad essere colpevolmente dimenticato in mezzo all'area. Il cross è sballato, ma l'attaccante riesce comunque a convertirlo. Per il Carpi la classifica si fa complicata, Trieste senza incantare riprende invece il suo passo da play off.