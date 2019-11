SERIE C La Triestina vince all'ultimo respiro, nulla di fatto tra Piacenza e Imolese Un gol di Mensah al novantaquattresimo regala la vittoria agli alabardati

La Triestina torna alla vittoria e lo fa nella maniera più rocambolesca possibile. Minuto 94, sul lancio di Paulinho, svirgolata di Polak che favorisce Mensah, bravo ad aggirare Cucchietti e a depositare in rete il pallone del successo. Tre punti pesantissimi perché ottenuti contro una delle grandi del campionato, il Sudtirol di Stefano Vecchi. La squadra altoatesina ha dominato la gara del Nereo Rocco, creando più di un occasione da gol. Tait non inquadra la porta da posizione più che favorevole poi Offredi si oppone cosi al diagonale di Mazzocchi.

Non è fortunato il Sudtirol quando sulla punizione di Morosini, Tait centra la traversa della porta avversaria. Tutto questo prima del gol di Mensah che regala tre punti pesantissimi alla squadra alabardata. Nulla di fatto invece in Piacenza - Imolese. Meglio gli ospiti nel primo tempo, Del Favero si salva in due tempi sul sinistro di Schiavi. Belcastro prova a sorprendere il numero 1 piacentino mentre il diagonale di Paponi è facile preda del portiere Rossi. L'estremo difensore dell'Imolese è poi decisivo nell'opporsi alla conclusione ravvicinata di Nicco.

Poche emozioni e nessun gol al Garilli tra Piacenza e Imolese

