La valanga Cesena travolge la Carrarese 6-0

Scomparso a Montevarchi, il Cesena riappare a valanga sulla Carrarese trovando un 6-0 che va agli archivi come vittoria più larga di sempre. I toscani aprono e chiudono col calcio volante di Infantino, poi è un lungo assolo bianconero che comincia con Favale e la sponda di Caturano corretta da Ilari nel gol del vantaggio. Subito dopo c'è aria di raddoppio con Pierini a calciare e Ilari anticipato da un difensore al momento di colpire. Questione di pochissimo, Brambilla recupera e scucchiaia sull'incursione di Steffé. Il rimpallo premia Pittarello e chiude i giochi. Schizzi gialloblù sul match con la punizione fuori di Tunjov. Ripresa, appena un minuto e il tris è servito. Pittarello per la transizione di Caturano, il centravanti se la sposta sul sinistro e la incrocia imparabilmente. La partita che non c'è continua come allenamento agonistico. Pierini la tiene viva nel traffico, Ilari è in zona sul rimorchio e sono 4. Tutto mentre la Carrarese resta anche in dieci per il secondo giallo a Berardocco che, già ammonito, abbatte Candela. Da quella parte adesso il terzino non ha opposizione, vola e la mette: Vettorel respinge Bortolussi, non il tap in di Frieser. Per l'austriaco è il primo gol italiano. A chiudere il set, un colpo d'accademia di Ciofi che segna con un tacco volante alla Mancini. I bianconeri difendono il terzo posto, per conquistarlo basterà loro non perdere sabato a Siena.