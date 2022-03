SERIE C La Virtus Entella batte nel posticipo la Carrarese e resta in scia Cesena Virtus Entella – Carrarese 3-0 nel posticipo della 30°

Tutto secondo pronostico nel posticipo della 30° di campionato tra Virtus Entella e Carrarese con i liguri che incamerano tre punti che gli permettono di restare in scia Cesena e la lotta per il terzo posto continua. Dopo nemmeno dieci minuti apre la scatola Coppolaro, più lesto di tutti a piazzare in porta in mischia su azione d'angolo. A fine primo tempo il raddoppio. Straordinaria accelerazione di Schenetti sulla destra, pronto il cross raccolto da Karic, lo svedese scarica in porta con potenza e precisione. Ad inizio ripresa Petrelli si divora il goal che avrebbe potuto riaprire l'incontro. Poi i biancoazzurri decidono di non rischiare più e fanno calare il sipario sul posticipo con il bel goal dell'albanese Merkaj. Allo stadio comunale di Chiavari, Virtus Entella batte Carrarese 3-0.

Ecco come cambia la classifica dopo 30 giornate: Modena 71, Reggiana 69, Cesena 55, Virtus Entella 52, Pescara 50, Ancona/Matelica 46, Gubbio 40, Pontedera 39, Carrarese e Vis Pesaro 38, Lucchese 36, Siena e Olbia 35, Teramo 33, Montevarchi 31, Fermana 30, Pistoiese 28, Viterbese e Imolese 26. Chiude il Grosseto con 24.

