SERIE C La Virtus Entella cala il terzo poker consecutivo La squadra di Gennaro Volpe aggancia il Cesena al secondo posto con il 4-0 sulla Carrarese

La Virtus Entella crede nella rimonta sulla Reggiana e piazza il terzo poker consecutivo, la vittima in questo caso è la Carrarese. Agganciato il Cesena e – 7 dalla capolista. Liguri in pressione sulla destra, sfera al centro, libera con troppa ansia la difesa della Carrarese, Corbari raccoglie una pallone vagante e trova il destro vincente per il vantaggio dei padroni di casa. Il raddoppio arriva al termine di prima frazione con il doppio errore dell'ex San Marino Calcio Carlo Pelagatti e Silvio Merkaj arriva in porta con il pallone. Della Carrarese non c'è traccia e ad inizio ripresa il fendente mancino di Rada consente ai liguri di mettere il risultato in cassaforte. Pensieroso Dal Canto che ad inizio stagione aveva cullato sogni promozione ed ora deve far di tutto per mantenere la sua Carrarese in rotta play off. Nel finale ancora grazie ad un uscita sbagliata dal basso, arriva il gol con il diagonale di Zamparo. Terzo poker consecutivo per la Virtus Entella che aggancia il secondo posto e adesso deve sperare in qualche passo falso della Reggiana. Allo stadio comunale di Chiavari, Virtus Entella batte Carrarese 4-0.

