SERIE C La Virtus Entella espugna il Neri di Rimini e vola in testa a punteggio pieno l Rimini si illude con Ubaldi poi viene ribaltato da Castelli e Guiu Vilanova

E' la prima al Neri per il nuovo Rimini di Buscè, di fronte un squadra di livello come la Virtus Entella. I biancorossi fanno bene per mezz'ora poi alla lunga si sgonfiano e vengono fuori i liguri che strappano tre punti che gli consentono di raggiungere il Gubbio in testa alla classifica a punteggio pieno. Semeraro carica il sinistro, una bordata terrificante che sibila alla sinistra di Siaulys. Prove generali, perchè il Rimini è partito bene e forte: De Vitis per Cioffi tocco d'esterno per Langella che chiede ad Ubaldi solo di spingerla dentro. Bell'azione, bel gol e ottimo inizio biancorosso. Illusione, perchè la Virtus Entella la pareggia poco dopo la mezz'ora Bariti per il colpo di testa preciso e potente di Castelli e tutto torna in equilibrio. Più o meno la stessa azione poco dopo ma in questo caso Tiritiello sempre di testa non trova la porta. Prima dell'intervallo, ancora Tiritiello dalla super distanza, Colombi alza in angolo. L'inerzia della partita è cambiata: Di Mario ruba un pallone a Malagrida servizio per Guiu Vilanova destro incrociato e palla che si infila nell'angolo opposto. Capriole per il 23enne spagnolo Vilanova. Sterile la reazione del Rimini e il risultato non cambierà più. Allo Stadio Romeo Neri di Rimini, Virtus Entella batte Rimini 2-1

