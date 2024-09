SERIE C La Virtus Entella risale, blitz a Ferrara 2-0 alla Spal Di Tiritiello e Franzoni i gol che permettono ai liguri di espugnare il Mazza. Spal anche in 10 espulso Sottini

Alla Virtus Entella mancava la vittoria da tre partite, due pareggi con Carpi e Pianese, e lo stop imposto dal Pescara nello scontro diretto. Troppo importante ripartire per i liguri, ma dall'altra parte c'è una Spal già in zona pericolosa della classifica. Dopo un paio di tentativi velleitari dei biancoazzurri, conclusione di Guiu, con Melgrati attento. Pericolosa la Spal su palla inattiva: corner ben battuto da D'Orazio, Arena di testa gira sul secondo palo, non trovando la porta. La Virtus Entella trova il vantaggio in chiusura di frazione: Guiu calcia nel cuore dell'area di rigore una punizione, l'ultimo tocco in mischia è di Tiritiello.

Liguri in vantaggio. Attende e riparte la squadra di Gallo nella ripresa, Castelli impegna severamente Melgrati, poi libera la difesa. Di Mario semina il panico sulla sinistra, grande velocità poi la conclusione sul primo palo chiude Melgrati. Spal stritolato sugli esterni, questa volta è Bariti dalla destra a mettere un pallone perfetto per il tuffo di Franzoni, che la va a mettere di giustezza sul secondo palo. Raddoppio Entella. Nel finale espulso Sottini, rosso diretto, per la dura entrata su Castelli ma l'arbitro avrebbe dovuto concedere la regola del vantaggio con l'uomo che andava in porta. Alla fine la sostanza non cambia: allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, Virtus Entella batte Spal 2-0.

