SERIE C La Virtus Entella sale momentaneamente al secondo posto Battuto il Legnago Salus 3-1

Alla fine i liguri la portano a casa, ma quanta fatica con il Legnago Salus sempre più fanalino di coda. E la difficoltà di concentrazione emerge fin dalle prime battute: pallone gestito malissimo dalla Virtus Entella in fase difensiva, ne approfitta Demirovic che tutto solo davanti a Syaulis non trova la porta.

Di minuto in minuto cresce la squadra di Fabio Gallo, Guiu si inventa una parabola velenosa, Rigoni risponde anche con l'aiuto della traversa. Il Legnago lascia troppi buchi dietro: sul cross di Lipani, tutto solo Baritti, non ha difficoltà a fare la sponda per Castelli che deve solo appoggiare in rete. Già era complicata così per quelli di Contini, si complica ancora di più al tramonto di frazione sul doppio giallo a Zanandrea.

Sotto di un gol e di un uomo, il Legnago Salus subisce la severa lezione. Il raddoppio su palla inattiva porta la firma di Di Mario. I granata crollano e a stretto giro Corbari fa tris correggendo il cross dalla destra e dedica al nascituro. Per il Legnago c'è la soddisfazione del gol che arriva su calcio di rigore generato dal fallo di mano in barriera. Svidercovschi non sbaglia. Allo Stadio Comunale di Chiavari, Virtus Entella batte Legnago Salus 3-1. I liguri salgono momentaneamente al secondo posto in classifica.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: