SERIE C La Virtus Entella tiene il passo del Gubbio e passa a Fiorenzuola Decide un gol di Faggioli a 4 minuti dalla fine

Il Fiorenzuola continua la discesa, la Virtus Entella conferma di essere completamente guarita dopo lo stentato inizio di campionato. Succede poco o nulla nei primi 45 minuti, uno dei più attivi è Sartore sul suo cross chiude in angolo la difesa ligure. Sempre Fiorenzuola a lavorare sulle fasce, sul cross in area sempre Sartore ci prova di testa, senza trovare la porta. L'Entella del primo tempo sta tutta in questi due angoli, che portano solo scompiglio ma nulla di più. I padroni di casa hanno un occasionissima con Mastroianni che da quella posizione doveva e poteva fare nettamente meglio. E dal possibile 1-0 si passa invece allo 0-1 quando Dessena taglia dentro un traversone, sul quale inspiegabilmente, la difesa del Fiorenzuola si fa trovare nettamente impreparata. Faggioli tutto solo, di testa, sblocca una partita che sembrava avviata verso uno scialbo 0-0. A Fiorenzuola, Virtus Entella batte Fiorenzuola 1-0, liguri in testa alla classifica con il Gubbio.

