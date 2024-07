La Virtus si regala l'FCSB: è un debutto da Champions

I sorteggi della Champions League

Per la sua storica prima volta tra i grandi d'Europa, la Virtus la storia la incrocia davvero. L'urna di Nyon le contrappone 27 scudetti, 23 coppe nazionali, 1 coppa dei campioni e 1 supercoppa europea. Insieme fanno Steaua Bucarest, la squadra più titolata del calcio rumeno che tra a cavallo tra gli anni 80 e 90 era sicuramente tra i top club d'Europa. Ora, passata attraverso un paio di rifondazioni, sta cercando di tornare all'antica gloria e comunque resta una sqaudra attrazzatissima e un avversario di grande fascino. È l'avversario più titolato mai incrociato da San Marino a livello di club. La Virtus debutterà in casa il 9 luglio, il ritorno a Bucarest la settimana successiva. Un paio d'ore più tardi Nyon dipinge il quadro di partenza della Conference League.

Per La Fiorita ci sono i semisconosciuti bielorussi dell'Isloch Minsk. È la squadra di più recente fondazione nel panorama europeo. L'atto costitutivo è infatti del 2007, é in Premier Bielorussa dal 2015. Ancora non ha titoli in bacheca. Da una quadra nuova ad una antica.

È il Floriana avversaria del Tre Penne. Fondata nel 1894, il club è tra i più vincenti del calcio maltese. 26 scudetti e 21 coppe nazionali per gli avversari della squadra del Castello di Città. Andata l'11 luglio, ritorno il 18.