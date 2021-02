SERIE C La Virtus Vecomp Verona sbanca il Benelli di Pesaro e sale, momentaneamente, al quinto posto in classifica Vis Pesaro – Virtus Vecomp Verona 0-1 decide un goal di Arma a 10 minuti dalla fine del primo tempo

Ormai non è più una sorpresa per nessuno. La Virtus Vecomp Verona squadra dell'unico allenatore-presidente nei professionisti centra il settimo risultato utile consecutivo e sale momentaneamente al quinto posto in classifica. Al Benelli di Pesaro si gioca regolarmente sul cross dalla destra, Di Paola, al disturbo arriva Marchi che in spaccata non inquadra la porta. Vis vicina al vantaggio. Le due squadre fanno molto movimento sulle fasce laterali. Momenti di tensione dopo lo scontro tra Ndiaye e Gennari, fortunatamente niente di grave. Gelonese dalla lunga conclusione solo potente. Contropiede Virtus Vecomp Pittarello vede Rachid Arma gli serve il pallone, il marocchino lascia partire un diagonale che sorprende Ndiaye. Sono diverse le responsabilità da dividere da parte della difesa marchigiana.

Nella ripresa sono sempre gli ospiti ad avere le migliori opportunità per allungare ulteriormente, Vis Pesaro quasi mai pericolosa dalle parti di Giacomel. Altri 3 punti per una squadra come la Vecomp Verona sempre più a suo agio nel campionato di serie C e vogliosa di provare a fare il salto di qualità come ha detto il suo ambizioso tecnico Gigi Fresco. A Pesaro, Virtus Vecomp Verona batte Vis Pesaro 1-0

