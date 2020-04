La Virtus Verona pensa all'anno che verrà. Fresco: "Impossibile tornare in campo ora"

Se la A prova a rimettersi in piedi, la C no. Le prove ci sono, ma sono quelle di una chiusura anticipata. Tornare in campo, secondo il presidente/allenatore della Virtus sarebbe troppo complicato. Garantire la promozione a chi è in testa al campionato, mentre per le retrocessioni ci penserebbe la crisi. Difficile riavviare i motori, naturalmente se ne discuterà ancora, ma non parlate a Gigi Fresco di riforma del campionato.

Nel video l'intervista a Luigi Fresco, Presidente/Allenatore della Virtus Verona.