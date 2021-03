SERIE C La Virtus Verona torna a vincere dopo 7 giornate Contro il Fano, vittoria in rimonta per la squadra di Luigi Fresco, che perdeva da 5 partite di fila

Dopo cinque sconfitte consecutive torna al successo la Virtus Verona, che batte 3-1 il Fano. Sono i marchigiani a rendersi per primi pericolosi su calcio di punizione di Monti che termina di poco alta. Ci prova anche Nepi da fuori al 16', altra conclusione fuori misura. Il vantaggio il Fano lo trova al 21' al termine di un'azione che vede gli ospiti recuperare un pallone e portar al tiro Nepi. Giacomel riesce a toccare, la respinta carambola addosso a Pinto, la palla rotola in fondo alla rete. Al 33' episodio da rivedere in area Fano. Il direttore di gara, inizialmente, sembra assegnare un calcio di rigore ai padroni di casa, poi fischia punizione a favore degli ospiti.

All'intervallo il Fano è avanti 1-0. Il calcio di rigore la Virtus Verona lo conquista al sesto del secondo tempo per il fallo su Danti. Dal dischetto è proprio Danti a presentarsi e trasformare il pareggio. E' un buon momento per i padroni di casa che spingono alla ricerca del gol del sorpasso. Viscovo ci mette una pezza sul tiro di Lonardi prima dell'intervento dell'arbitro. Il 2-1 la Virtus Verona lo trova al 62' direttamente da calcio di punizione con Danti, la traiettoria della palla non incontra deviazioni e arriva il 2-1 e doppietta per il numero 10. Al 72' il definitivo 3-1. Danti su punizione, Visentin tocca il pallone e firma il tris per la Virtus Verona. Il Fano non ci sta e prova rientrare in partita, il colpo di testa di Montero è di poco alto sopra la traversa. La Virtus Verona controlla e cerca anche il quarto gol che non arriva, vince la squadra del presidente/allenatore Luigi Fresco.

