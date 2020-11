SERIE C La Virtus Verona vince in rimonta sul campo del Fano Marchigiani ancora a secco di successi in questa stagione

La Virtus Verona vince in rimonta sul campo del Fano.

Quarto risultato utile positivo per la Virtus Verona che vince sul campo del Fano in rimonta e torna al successo in trasferta che mancava da inizio ottobre contro l'Arezzo. Per la squadra di Flavio Destro ancora un ko, il sesto stagionale. Prima occasione per il Fano con la girata di Barbuti da dentro l'area che finisce alta. Replica della Virtus Verona con il tiro cross di Marco Amadio che Meli respinge. Il Fano la sblocca al 9' minuto con Enrico Baldini. Sul lancio in verticale, il giocatore marchigiano salta il diretto avversario, forse anche con una spinta, e s'invola verso la porta di Giacomel per poi rientrare sul destro e superare il portiere della Virtus Verona. Non proprio esente da colpe il portiere ospite che non riesce a ribattere la conclusione. Il primo tempo è tutto qui.

Nella ripresa la Virtus Verona riparte dai cambi. Fresco fa entrare subito Manconi e Carlevaris per Arma e Cazzola. Avvio di ripresa di marca granata, con la girata di prima intenzione di Barbuti da dentro l'area che finisce larga. Il pareggio la Virtus Verona lo trova al 64' minuto sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Marcandella è completamente lasciato libero di calciare in porta. Il numero 21 conclude al volo, gran bel gol del giocatore ospite che supera Meli. Al di là della grande conclusione restano le colpe evidenti della difesa marchigiana che lascia completa libertà a Marcadella di battere a rete. Il gol del sorpasso al 74' porta la firma di Carlevaris. Pittarello controlla di petto sulla trequarti per poi servire il compagno di squadra al limite dell'area. Il numero 20 della Virtus Verona controlla e conclude in porta per il 2-1 che vale il vantaggio ospite.

La replica del Fano direttamente su calcio di punizione con Cargnelutti che chiama in causa Giacomel che devia in angolo. Fano ancora pericoloso con Said che entra dalla sinistra e prova a giro, Giacomel salva ancora la sua porta. Sugli sviluppi del calcio d'angolo il pallone arriva a Cargnelutti che in mezzo all'area della Virtus Verona riesce a calciare in porta: c'è ancora Giacomel molto attento. Nei 7 minuti di recupero il Fano non riesce a segnare, vince la Virtus Verona. Marchigiani ancora a secco di vittorie in questo campionato.



