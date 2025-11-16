SERIE C La Vis batte il Guidonia ed entra in zona playoff Pesaro vince 2-1 con goal di Stabile e Di Paola. Per la prima volta, i biancorossi sono tra le migliori 10

La terza vittoria nelle ultime cinque partite, nonché ottavo risultato utile consecutivo, lancia la Vis Pesaro in zona playoff per la prima volta in stagione. Con due reti a inizio ripresa, i biancorossi battono 2-1 il Guidonia, scavalcando in un sol colpo Campobasso e Forlì.

La prima occasione di una gara molto vivace ce l'ha Di Paola su punizione dal limite, Mazza para ma non trattiene e la difesa rinvia prima che ci arrivino gli attaccanti. Dall'altro lato, proprio su punizione, arriva il vantaggio dei laziali. Da sinistra, Tascone mette un traversone teso verso la porta, Esempio ci arriva di punta e alla fine la palla entra in rete dopo una serie di deviazioni. Dalla stessa posizione nasce anche l'occasione del raddoppio, quando Tascone appoggia al limite per Santoro, il cui tiro non va lontano dal secondo palo.

Pesaro ci prova in contropiede e al 43' si mangia un goal clamoroso, con Ceccacci che raccoglie un cross basso di Zoia e incrocia a portiere battuto, ma colpisce la base del palo. Dopo un tentativo di testa di Stabile, che da due passi spedisce alto, si arriva alla ripresa e la Vis pareggia subito. Un calcio di punizione dalla trequarti finisce nella mischia, Paganini raccoglie, apre per Giovannini e il suo cross trova sul secondo palo tutto solo Stabile, che appoggia in rete.

Col Guidonia in confusione, Pesaro spinge e quasi passa, quando al 61' il cross di Berengo spiove sulla testa di Di Paola, che alza troppo. Sono però le prove del goal, perché sul successivo rinvio dal fondo, un colpo di testa a centrocampo lancia in contropiede lo stesso numero 10, che vince il duello con il marcatore, entra in area e scavalca il portiere con un pallonetto vincente.

Subita la seconda rete, i laziali provano a ripristinare l'equilibrio con una legnata da fuori di Mastrantonio, messa in angolo da Pozzi. Pesaro risponde ancora con capitan Di Paola, che calcia da fuori e sfiora di nuovo il palo lontano. Infine, al 75', Pozzi blinda la vittoria con un gran riflesso in area, sul colpo di testa di Mulè da calcio d'angolo. Alla fine, la Vis tiene e si prende altro successo d'oro per proseguire la risalita. E ora il quarto posto dista solo tre punti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: