SERIE C La Vis inguaia l'Imolese, l'Alessandria travolge l'Ancona 1-0 di Pucciarelli e Pesaro batte i romagnoli, ora a 3 punti dall'ultimo posto. Un primo tempo perfetto di Sylla vale ai grigi un 3-0 pesante in ottica corsa salvezza.

Al Benelli si decide tutto nei primi 5', con Di Paola a dare l'illusione dell'eurogol da casa sua e, subito dopo, l'1-0 della Vis Pesaro sull'Imolese: angolo di Valdifiori, Tonucci spizza nel mucchio e Molla non trattiene, Pucciarelli è lì a sfiorarla e l'estremo tentativo di rimediare del portiere non evita il gol vittoria. Esordio perfetto per Banchieri sulla panchina di una Vis che ora è la meglio piazzata dei playout. E con la Torres a +3, può ancora sognare la salvezza diretta, benché il calendario dica Cesena e Carrarese. L'altra faccia dello scontro tra pericolanti è un'Imolese che, al danno da ko, aggiunge la beffa di due punti di penalizzazione, per il mancato versamento delle ritenute Irpef da gennaio ad agosto e a dicembre (un errore del commercialista che ha indicato un codice errato, dice la società). Così per i romagnoli non sono più certi nemmeno i playout, perché il Montevarchi è a -3 e ha gli scontri diretti a favore: per evitare guai diventa decisivo l'incrocio da bassifondi col San Donato, perché all'ultima c'è la capolista Reggiana. Meno complesso il percorso dei toscani, che chiudono col Rimini e prima hanno a loro volta una sfida salvezza con l'Alessandria.

Alessandria che intanto piazza un colpo di coda pesante liquidando 3-0 l'Ancona, stesa dal primo tempo perfetto di Sylla. Al 27° il senegalese parte da metà campo, in successione supera Camigliano, Vitali e Martina e calcia in porta, dove De Santis, già ammonito, salva di braccio. Secondo giallo, rigore e Galeandro che spiana la strada ai grigi, perché l'Ancona, sotto di un gol e di un uomo, si scioglie. Sempre sotto i colpi di Sylla: punizione di Lamesta e svirgolata di Galeandro, sul pallone vagante il centravanti è più pronto di Spagnoli e cannona sotto la traversa. Sempre dal piede di Lamesta parte anche il bis personale di Sylla, che è solo in area e, dopo averlo momentaneamente perduto, trova il tempo per la stoccata. L'Ancona, che nel finale resta in 9 per il rosso a Mondonico, è scavalcata dal Pontedera e va a -4 dal 4° posto, l'Alessandria invece sorpassa il San Donato ed è a -4 da una salvezza diretta che però, a meno di un filotto, resta utopia.

