SERIE C La Vis Pesaro acciuffa il pari con l'Arezzo al 92° Al gol di Pattarello per l'Arezzo, risponde Sylla a tempo scaduto

Il retropassaggio di Masetti mette in apprensione la difesa dell'Arezzo, ne approfitta Sylla che scarta il portiere e conclude, Risaliti è sulla traiettorie e respinge. Vis che punge puntualmente ogni 10 minuti, Pucciarelli viene servito dalle retrovie e conclude con il sinistro: palla sul palo e poi nuovamente in campo. Sono queste le due migliori occasioni per la Vis che non subisce quasi mai le iniziative della squadra dell'eterno e sempre valido Paolo Indiani e così si arriva alla ripresa quando alla prima vera occasione l'Arezzo passa. Lungo dialogo Guccione – Pattarello è quest'ultimo che senza pressione scarica in porta il vantaggio per i toscani. I marchigiani di Simone Banchieri non ci stanno e riacciuffano il pari nel primo dei sei minuti di recupero con lo stacco di testa di Sylla. Allo stadio Benelli di Pesaro, Vis Pesaro – Arezzo 1-1.

