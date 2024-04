SERIE C La Vis Pesaro ai playout col vantaggio del doppio risultato

La Vis ribalta Juve e classifica e si guadagna il conforto di un playout da 2 risultati su 3. Avvio con gran parata di Neri sul tentativo di Nonge. Vantaggio marchigiano con Zagnoni che dall'angolo di testa batte Daffara. Pareggia quasi subito la Next Gen con Sekulov, che prima è fortunato nel controllo, poi abilissimo nella girata che fulmina Neri. Prima dell'intervallo un affresco di Di Paola riporta la Vis avanti di 1. Rischio tragedia familiare con i fratelli Neri portiere e difensore che la combinano e quasi Cerri li punisce. L'Entella chiude salvandosi l'anno orribile e condannando la Recanatese allo svantaggio nel playout. Avvio ospite con Carpani che si agita, ma viene stoppato da De Lucia poi Raimo spara ai piccioni. Lampo Chiavari che passa e chiude, giocatona di Tomaselli e girata da bomber di Santini che spacca la rete. Ancora Entella con lo scatenato Santini. Recanatese prima dell'intervallo a caccia del pari: Melchiorri apre il gas, De Lucia chiude tutto in uscita bassa.

Ripresa con Egaveba che punta l'angolo fermato ancora da De Lucia. De Lucia protagonista nel giorno più importante anche in pieno recupero. La Fermana può solo vincere e sperare, ma di fatto bastano pochi minuti per sancire l'addio dei marchigiani alla serie C. Accornero va in verticale per Merola che incrocia e batte Borghetto, il Pescara va avanti e la Fermana va in D. Il colpo di testa di Paponi è un aspetto dall'agonia gialloblu, ma Franchini che converte una giocata da terra di Cuppone. Il Pescara si allena aspettano il playoff. Milani fa 0-3. Fermo perde i pezzi, Carosso è l'ultimo e si fa cacciare. Giandonato salva la bandiera e forse anche se stesso in una stagione che la Fermana dovrà dimenticare al più presto.

