SERIE C La Vis Pesaro batte il Fiorenzuola Al Benelli decide una rete nella ripresa di Fedato. Cannavò sbaglia un rigore per i marchigiani.

Successo di misura per la Vis Pesaro, che al Benelli batte il Fiorenzuola. Per i marchigiani è la prima vittoria in campionato dopo il pari all'esordio. Subito la Vis sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il colpo di testa di Gavazzi finisce sul palo. Ancora i biancorossi con Cannavò da fuori, la palla di poco a lato. Il Fiorenzuola prova a sfruttare la fasce, ma non trova la porta. Dall'altra parte il direttore di gara concede un calcio di rigore per il fallo sul Fedato. Sul dischetto si presenta Cannavò che manda alto sopra la traversa. La partita resta in parità. Il Fiorenzuola passa in vantaggio al 32' sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Mastroianni. La rete viene annullata per fuorigioco tra le proteste della squadra ospite. Buon momento del Fiorenzuola, sul traversone di Stronati non arrivano deviazione e la palla si spegne sul fondo. Nel finale di tempo occasione Vis con Di Paola che riceve la sponda del compagno, ma manda alto da posizione più che vantaggiosa. Nel recupero è il Fiorenzuola che potrebbe chiudere in vantaggio, ma la girata di Mastroianni è sul fondo.

La ripresa parte con il gol di Fedato. Fa tutto il giocatore della Vis Pesaro, una volta ricevuta palla al limite, entra in area per poi sistemarsi il pallone e battere il portiere avversario dopo 5 minuti. I biancorossi ci provano in contropiede con Eghvebra, l'esterno si defila ma calcia in diagonale, sulla palla Battaiola respinge con il piede. Al 78' proteste per un tocco di mano in area del Fiorenzuola, con il giocatore ospite Potop che cade sulla palla. All'86 resta in dieci la Vis Pesaro per il secondo giallo a Ghazoini. Nonostante la superiorità numerica il Fiorenzuola non riesce a trovare la rete del pareggio, anzi la Vis potrebbe colpire in contropiede nel recupero Eghavebra. Finisce 1-0 per la squadra di Sassarini.

