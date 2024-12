SERIE C La Vis Pesaro batte la Lucchese con la doppietta di Molina Successo in rimonta per i marchigiani che conquistano l'ottava vittoria stagionale.

Bella vittoria della Vis Pesaro che supera la Lucchese in rimonta e centra il terzo risultato utile di fila e la seconda vittoria consecutiva. Al Benelli comincia in salita la partita dei padroni di casa che dopo 12 minuti si trovano ad inseguire. La Lucchese la sblocca con Magnaghi. I toscani ripartono velocissimi in contropiede su un pallone mal gestito dalla difesa marchigiana, Saporiti serve al volo Magnaghi che entrato in area supera Vukovic con un bel destro. Al 19' la reazione della Vis. Cannavò fa tutto bene e arriva alla conclusione in porta che impegna Coletta, ma l'azione prosegue con lo stesso giocatore che riesce a rimettere la palla al centro. Nel batti e ribatti che ne esce c'è un tocco di mano di un giocatore toscano. Il direttore di gara concede il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Molina che spiazza il portiere e firma la nuova parità.

Nella ripresa arriva il sorpasso dei biancorossi. Sul rinvio del portiere della Lucchese il pallone viene riconquistato dalla Vis Pesaro con Peixoto che arma il mancino e lascia partire un gran tiro a giro destinato all'incrocio dei pali. Coletta vola a togliere la palla da rete certa e con l'aiuto della traversa completa il salvataggio, ma non può nulla sulla ribattuta di Molina che deve solo appoggiare in rete. La doppietta del numero 11 vale il vantaggio della Vis Pesaro. Al 62' i marchigiani sfiorano il tris con Orellana, il mancino finisce di poco lontano dal bersaglio. Stessa sorte per il tiro di Di Paola, che manda sul fondo con il mancino. La Vis Pesaro conserva il 2-1 che vale l'ottava vittoria in campionato.

