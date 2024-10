SERIE C La Vis Pesaro blocca la corsa della Virtus Entella Al Comunale di Chiavari finisce 1-1 con i gol di Coppola per la Vis Pesaro e il pareggio di Marconi per l'Entella

Se non è un record poco ci manca la Virtus Entella colpisce due pali in meno di un quarto d'ora. Sul traversone da destra rimbalza la sfera sul dischetto del rigore si coordina Di Noia che la colpisce talmente bene che la sfera sbatte sulla traversa. Poco dopo è Castelli in bello stile di testa a trovare il legno, si salva per la seconda volta con l'aiuto della traversa Vukolic. La Vis subisce l'inizio prepotente dei liguri ma al primo assalto i marchigiani puniscono: Di Paola missile dalla distanza, Siaulys questa volta non è preciso. Coppola è il più lesto di tutti a toccarla in porta.

Vis Pesaro in vantaggio. Dura poco però la gioia poco più di 10 minuti, perchè sul cross esce Vukolic un compagno di squadra tocca la sfera che mette fuori causa il portiere e per Marconi è una formalità spingerla dentro. La spinta dei liguri non produce altri effetti, sono gli ospiti ad accarezzare la speranza di completare un blitz clamoroso quando Cannavò su punizione colpisce la parte alta della traversa. Allo Stadio Comunale di Chiavari, Virtus Entella – Vis Pesaro 1-1.

