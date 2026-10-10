SERIE C La Vis Pesaro cade in casa. Passa il Grosseto 2-3 Partita dalle tante emozioni al Benelli di Pesaro con il Grosseto che si riprende dopo la sconfitta con la Sambenedettese

Sembrava un messaggio di ripresa quello arrivato sempre al Benelli contro il Guidonia da parte di una Vis che ripiomba nell'incubo. Il Grosseto di Paolo Indiani passa al termine di una gara ricca di contenuti e capovolgimenti di fronte. L'azione del vantaggio Grosseto fa capire che sarà una giornata difficile per Gomis. Ciraudo con il tacco illumina in area nello spazio, in mezzo a due, per Fiorini, che con un destro potente spiazza Gomis sul secondo palo. Il vantaggio toscano dura un amen:cavalcata centrale di Manuel Di Paola, partito in posizione regolare, conclusione respinta da Marcu, il più lesto di tutti è Maucci che la spinge in porta per il pareggio Vis. Non c'è un attimo di sosta, il Grosseto torna in vantaggio con l'incursione centrale di Sabattini, appoggio per Fabri, che senza esitazioni batte Gomis. Ad inizio ripresa due giocatori finiscono a terra, l'arbitro non ferma l'azione che prosegue con qualche giocatore della Vis statico, Di Gori davanti a Gomis non sbaglia, non preciso come al solito il numero 1 della Vis. La sfida sembra un flipper impazzito: angolo di Di Paola, colpo di testa perentorio di Nicastro che di potenza batte Marcu. Ci sarebbe tutto il tempo anche di pareggiarla ma la Vis sbatte su Marcu che contribuisce al blitz in trasferta del Grosseto. Allo Stadio Benelli di Pesaro, Grosseto batte Vis Pesaro 3-2.

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