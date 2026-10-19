La Vis Pesaro esonera il tecnico Andrea Gennari

«La Vis Pesaro 1898 comunica di aver sollevato Andrea Gennari dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. La società desidera ringraziare mister Gennari per il lavoro svolto, la professionalità e l’impegno profusi durante la sua esperienza sulla panchina biancorossa, augurandogli le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della sua carriera». Gennari è l’ex vice di Stellone, con cui il club si era separato al termine della stagione scorsa. L’ormai ex allenatore della Vis Pesaro ha comunque un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2030.







