SERIE C PLAY OFF La Vis Pesaro esulta all'ultimo assalto ed elimina il Pontedera (1-1)

La Vis Pesaro se la rischia tutta, poi Cannavò in pieno recupero riprende il Pontedera e la manda avanti. Toscani testa libera e gamba sciolta meglio nella prima parte, Nicastro sulla linea salva il primo tentativo di Espeche. Prima parte ospite si diceva, Corona va via da solo, sfonda da destra e favorisce l'inserimento di Migliardi: Vukovic para. Si vede Pesaro, è una novità, Cannavò morbido sul secondo palo, arriva Zoia, Sala sul pezzo salva e si salva. Prima dell'intervallo il Pontedera gela il Benelli: Ladinetti col contagiri, Guidi la rigioca di testa, Corona entra tra i centrali e gonfia la rete. Ripresa, adesso è la Vis a doversi giocare il tutto per tutto e paradossalmente lo svantaggio libera la squadra. Che comincia a fare quello che sa fare. Destro telecomandato di Di Paola, Tantalocchi in volo a disinnescare. Poi è sempre Tantalocchi a tenere Pontedera avanti con un altro balzo, questa volta su Pucciarelli. Finale col fiatone, Pesaro ad un passo dall'eliminazione, Tantalocchi stavolta malissimo, il flipper viene risolto da un salvataggio di Espeche che si sostituisce al portiere. Ultimo minuto di recupero, Pontedera vicinissima al secondo turno, ma sull'ultimo cross Cannavò controlla col sinistro, si gira col destro: è la giocata super che fa saltare il banco. Il pari basta per andare avanti, il viaggio del Pontedera finisce a pochi metri dal traguardo.

