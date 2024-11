SERIE C La Vis Pesaro mastica amaro, l'Ascoli si salva con Corazza Al Benelli il derby finisce 1 a 1

Allo stadio Benelli torna il derby tra Vis Pesaro e Ascoli, l'ultima volta risale a quasi 23 anni fa, era il 13 gennaio del 2002. Padroni di casa per dimenticare la sconfitta contro la Pianese, ospiti reduci da tre pareggi consecutivi ma in cerca di una vittoria che manca da oltre due mesi. Comincia meglio l'Ascoli. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Gagliolo di testa centra in pieno la traversa. Poco dopo, gran destro di Silipo che impegna severamente il portiere Vukovic. Scampato il pericolo, sale in cattedra la squadra di Stellone, Di Paola dal limite non trova la porta avversaria. Minuto 25, Paganini ruba palla a Varone, vede il portiere Livieri fuori dai pali e prova a sorprenderlo con un pallonetto che si perde di poco a lato. Fioccano le occasioni. Ci riprova Silipo, Vukovic è attento e non si fa sorprendere. Dalla parte opposta, gran sinistro di Orellana e palla che esce davvero di un nulla. Spinge la squadra di Stellone. Cannavò converge al centro e scarica un destro, fuori non di molto. Sul finire di tempo, progressione dell'attaccante biancorosso e diagonale che centra il palo interno poi Cozzoli sulla linea, controlla e allontana. Anche la ripresa si apre nel segno della Vis, Paganini di testa, non trova l'angolo lontano. L'Ascoli ci prova con il sinistro di Tremolada, nessun problema per il portiere biancorosso. La superiorità dei padroni di casa si concretizza al minuto 64. Splendido suggerimento di Tavernaro per la velocità di Cannavò che infila la porta di Livieri. Primo centro in campionato per l'attaccante di Stellone. La reazione asolana è immediata, Tavcar di testa sfiora il palo. Difensore sloveno che poco dopo ferma cosi Cannavò lanciato a rete, secondo giallo e Ascoli in 10. Sulla punizione seguente, Di Paola sfiora il raddoppio con la palla che si stampa sul palo. Al terzo dei 7 minuti di recupero, contatto in area tra Zoia e Tirelli. Il direttore di gara non ha dubbi e assegna il calcio di rigore, alla battuta si presenta Corazza che fa 9 gol in campionato. Al Benelli, il derby finisce 1 a 1. La Vis protesta e mastica amaro, l'Ascoli si salva con l'ennesima rete del suo capocannoniere.

