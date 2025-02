SERIE C La Vis Pesaro non sfrutta l'occasione di salire al terzo posto Al Benelli solo 0-0 con il Sestri Levante

E' un pareggio prezioso per i liguri del Sestri Levante che restano incollati ai play out. La Vis dopo due vittorie consecutive, frena. La prima chiara palla gol per i biancorossi quando Cannavò si mangia tutta la fascia a velocità supersonica, salta tre avversari, poi chiede a Marcelo Orellana solo di rifinire, ma il 24enne non sa nemmeno lui come abbia fatto a non prendere la porta, più difficile sbagliare che fare gol.

Più o meno succede la stessa cosa ma a parti invertite: Furno prende palla nella sua metà campo poi fa 60 metri palla al piede senza avversari capaci a contenerlo, poi serve un cioccolatino a Podda solo da scartare, il 23enne da sotto misura alza troppo la mira. Nel finale mischie che non cambiano la sostanza. Allo stadio Benelli di Pesaro, Vis Pesaro – Sestri Levante 0-0

