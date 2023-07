La Vis Pesaro rinnova Valdifiori, Artistico direttore area sportiva del Cesena

La Vis Pesaro ha rinnovato per un altro anno con l'esperto centrocampista Mirko Valdifiori, che vanta 255 presenze in Serie A e anche un gettone in azzurro. A Cesena invece Fabio Artico è il nuovo direttore dell'area sportiva. In Serie D, il Ravenna prende l'attaccante Tirelli dal Brusaporto e il Forlì ingaggia dalla Sammaurese il trequartista Merlonghi e il centrocampista Gaiola, mentre il difensore Tiraferri, rientrato al Rimini dopo il prestito al Victor San Marino, resta in Eccellenza e si accasa al Tropical Coriano.