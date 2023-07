MERCATO La Vis Pesaro rinnova Valdifiori, Artistico direttore area sportiva del Cesena Il Ravenna ingaggia Tirelli, il Forlì prende Merlonghi e Gaiola dalla Sammaurese.

La Vis Pesaro rinnova Valdifiori, Artistico direttore area sportiva del Cesena.

La Vis Pesaro ha rinnovato per un altro anno con l'esperto centrocampista Mirko Valdifiori, che vanta 255 presenze in Serie A e anche un gettone in azzurro. A Cesena invece Fabio Artico è il nuovo direttore dell'area sportiva. In Serie D, il Ravenna prende l'attaccante Tirelli dal Brusaporto e il Forlì ingaggia dalla Sammaurese il trequartista Merlonghi e il centrocampista Gaiola, mentre il difensore Tiraferri, rientrato al Rimini dopo il prestito al Victor San Marino, resta in Eccellenza e si accasa al Tropical Coriano.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: