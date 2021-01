SERIE C La Vis Pesaro risorge e il Modena cade ancora: 1-0 Dopo quattro ko i biancorossi festeggiano grazie alla punizione di Di Paola, che toglie il secondo posto agli emiliani.

Dopo l'inciampo "veronese" il Modena non corre più e il suo zoppicare vale la resurrezione della Vis Pesaro. Punizione pennellata di Di Paola e 1-0 per i biancorossi, che chiudono la striscia di 4 ko filati, staccano il resto dei playout e tornano a -1 da Legnago e salvezza diretta. Sono due sconfitte in tre partite invece per i canarini, che oltre a non strappare la vetta al Sudtirol perdono pure il secondo posto.

2' e Scappini scivola alto su servizio di Gerli, dando l'illusione di un Modena all'arrembaggio. Invece quel poco altro che c'è nel primo tempo è della Vis: Marchi apre e chiude lo scambio con Di Paola e Gucci, il suo tiro gira alto di poco. Quindi, nel recupero, angolo da destra e inzuccata sul palo di Brignani, sugli sviluppi Castiglia fa muro su Ferrani e poi arriva Gelonese a cannonare d'un pelo sopra la traversa.

Con la ripresa torna a farsi sentire anche il Modena: Spagnoli in area piccola per Scappini, Gennari disturba quel tanto che basta per fargli calciare in cielo. Sulla fascia opposta invece Tulissi sfonda proprio su Gennari e mette in mezzo, Scappini non controlla e Spagnoli, anziché colpire d'istinto, ci pensa troppo e sbaglia tutto. Così ecco la stoccata dalla mezzaluna di Di Paola e al 72°, all'improvviso, la Vis è avanti. Dal piede di Di Paola parte anche il cross sul quale si potrebbe chiudere il discorso, Zaro però fa muro su Marchi e si resta in bilico.

Il finale sarà del Modena, ma servirà solo per gonfiare i rimpianti. Angolo di Sodinha incornato da Pergreffi, Ndiaye respinge male e Costantino ribadisce per il pari, reso nullo dalla bandierina alzata. Costantino che potrebbe replicare sulla fucilata di Varutti che lo trova libero sulla porta, il suo tocco però è sciaguratamente alto e per il Modena è un altro ko.

