SERIE C La Vis Pesaro ritrova la vittoria dopo tre mesi. Fiorenzuola ko 3-0 i marchigiani non vincevano da ottobre. Tre punti d'oro nella rincorsa alla salvezza.

Torna a vincere la Vis Pesaro. I marchigiani conquistano tre punti importantissimi nella ricorsa alla salvezza, l'ultimo successo risaliva al 9 ottobre contro il San Donato Tavarnelle. Sul campo del Fiorenzula la Vis parte bene e dopo pochi minuti ha la prima occasione con Cannavò. Battaiola si fa trovare pronto e blocca a terra. Cannavò è il giocatore più pericoloso in questo avvio di gara. Il numero 10 riconquista la palla, la sua conclusione a giro termina sul fondo. A metà tempo si vede il Fiorenzuola con un traversone insidioso di Morello che attraversa tutto lo specchio di porta senza trovare deviazioni. La squadra di Oscar Brevi crea le occasioni più interessanti. A dieci dalla fine di tempo il palo di Di Paola. La conclusione mancina dal limite dell'area centra il montante alla sinistra del portiere del Fiorenzuola. La rete è nell'aria e arriva in chiusura di frazione con Fedato. Errore difensivo di Yabre, che finisce a terra sulla pressione di Pucciarelli. Il numero 77 serve Di Paola che va per calciare in porta da ottima posizione, ma non trova l'impatto con la sfera, servendo di fatto un assist d'oro a Fedato che non può sbagliare. All'intervallo marchigiani avanti 1-0.

Nella ripresa la Vis Pesaro raddoppia con la perfetta punizione di Di Paola. Esecuzione perfetta del centrocampista biancorosso al 52' e palla in rete per il 2-0. I tre punti prendono la strada di Pesaro. Successo che si concretizza al 58' quando nel tabellino ci entra anche Pucciarelli che va a finalizzare il contropiede dei marchigiani con il tris Vis che chiude la partita in anticipo sul tiro/cross di Aucelli. Sul 3-0 la Vis Pesaro deve solo controllare la partita, il Fiorenzuola non crea pericoli. Vince la Vis Pesaro.

