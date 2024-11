SERIE C La Vis Pesaro sbatte sui pali, la Pianese ne approfitta (2-0)

La Pianese tira dritto e specie in casa non fa prigionieri. Cade anche la Vis nel contesto di una partita non certo fortunata: Okoro destro-sinistro, Pacciardi salva tutto, poi Nicastro in acrobazia non trova la porta. Al primo affondo i toscani passano, Nicoli premia l'inserimento di Simeoni. Col piattone il capitano fa palo/gol. Prima svolta del match e seconda a stretto giro quando Coppola già ammonito non raffredda i bollori e va dritto su Mignani: secondo giallo e Pesaro in 10. E' il momento in cui i padroni di casa provano a chiuderla. Mastropietro da fuori, la rimbalzante rischia di tradire Vukovic.

Bianconeri all'attacco, Simoni scarica per Boccadamo, alto. E poi Proietto col sinistro, ma fuori. Ripresa con la Vis che nonostante l'inferiorità gioca con coraggi: Peixoto, deviato in angolo. E poi i marchigiani vengono tenuti in piedi da Vukovic, mostruoso due volte su Boccadamo da pochi passi.

Vis Pesaro si diceva non fortunata ben due volte con Di Paola. La prima fucilata da distanza siderale spacca il palo. La seconda su punizione, ancora più clamorosa, l'incrocio. E quando non è giornata non lo è fino in fondo. L'ex Da Pozzo raddoppia e chiude i conti in favore di una Pianese sempre più sorpresa e sorprendente.

