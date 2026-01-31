La Vis Pesaro si ridesta rimontando 2-1 la Pianese

La Vis Pesaro si ridesta dopo 3 sconfitte passando 2-1 in casa della Pianese, viceversa tornata a cadere dopo 9 risultati utili. Bianconeri subito attivi davanti, con la punizione da lontano di Proietto respinta da Pozzi, e attenti dietro: Gorelli mette due volte pezza su Giovannini, poi è Martey a consegnare il pallone a Filippis anticipando in scivolata Durmush.

Quindi, la Pianese la sblocca: Primasso respinge appena oltre l'area e Proietto carica al volo centrando la traversa, a rimbalzo il più reattivo è Martey che schiaccia lemme di testa nella porta sguarnita.La Vis reagisce con gli angoli di Di Paola: su quello da destra Nicastro inzucca alto, quello da sinistra invece attraversa tutta l'area e trova Machin, sul cui tocco al volo Vezzoni devia in rete per il pari.

A cavallo di intervallo torna a spingere la Pianese che se ne divora un paio: Sussi morbido a smarcare Chesti che controlla e calcia altissimo da due passi, su un errore della difesa invece Sodero innesca Fabrizi e poi va in area a ricevere la sponda di Bellini, senza però inquadrare la spaccata.

Da qui si va dritti al finale, dove la Vis si fa padrona e, a differenza dei toscani, non perdona: Vezzoni per la testa di Stabile e paratone di Filippis, è angolo e Di Paola la mette ancora per Stabile, il cui stacco, stavolta, non lascia scampo. Pesaro avanti e, sul ribaltamento, Pianese in cerca della patta col traversone di Sussi per l'incornata di Bellini, sulla quale Primasso salva sulla riga. L'arbitro aveva comunque fischiato un fallo in attacco a Bellini che protesta troppo e si becca doppio giallo e rosso. Finisce qui, la Vis blocca la crisi e si porta a -1 dai rivali di giornata.







